علي جابر يستنكر كلام جورج قرداحي ويصفه بـ “المؤسف”

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 12:52 صباحاً - عبر علي جابر، ومدير مجموعة MBC التلفزيونية، عن استنكاره للكلام الذي ادلى به وزير الاعلام اللبناني جورج قرادحي خلال احدى البرامج السعودية عن حرب اليمن.

وقال علي جابر في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “مؤسف كلام وزير الاعلام و مؤسف ما وصلت له هذه الحكومة من تقصير في الاداء و اهمال للمسؤولية. اذا كانت القوى الحقيقية التي تسيطر على اوضاع البلد بهذا التفكير فالمصيبة اعظم.”.

وكان جورج قرداحي قد اعتبر، خلال استضافته في برنامج “برلمان شعب”، أن جماعة الحوثيين في اليمن، تنظيم مسلح يدافع عن أرضه وليس تنظيم إرهابي، وقال إن هذه الحرب اليمنية “عبثية يجب أن تتوقف .”.

واكد جورج قرداحي ان الحوثيين يدافعون عن انفسهم ثم تساءل “هم يعتدون على احد؟” وبعد ان سأله شعيب علن المسيرات التي يقوم الحوثيين بارسالها للاعتداء على السعودية اجابه “بس انت عم تشوف كمان الاضرار التي تلحق بهم كشعب يقصفون في منازلهم وفي بيوتهم وفي قراهم وفي ساحاتهم وفي جنازاتهم وفي افراحهم يقصفون بالطائرات كمان حان الوقت لهذه الحرب العبثية ان تتوقف”.

وقد قارن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الكلام الذي ادلى به وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بما كان قد قاله شربل وهبة، وزير الخارجية حينها، والذي تسبب في اعتذاره ثم استقالته.