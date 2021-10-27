شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا لـ لميس الحديدى: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة شيرين رضا على فيلم "قمر 14"، وبالأخص المشهد الأخير الذي شهد قبلة سينمائية بعد اختفائها لفترة طويلة من المشاهد السينمائية وشهد تصفيقًا حارًا أثناء عرضه.

وقالت شيرين، في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "فترة الثمانينيات عندما انتشرت ما يسمى أفلام المقاولات، كانت سببًا رئيسيًا في النفور من القبلات السينمائية والمشاهد الرومانسية ولذلك اختفت لفترة طويلة من الساحة".

وتابعت: "القبلة اختفت خالص لأننا في حياتنا كمصريين الحياة أبيض أو أسود، لكن لو الحاجة بتتوظف بشكل صحيح هتبقى مظبوطة حتى في الملابس سواء خاتم أو جزمة أو قميص أو غيره أو بوسة أو حضن لازم تتوظف بشكل جيد عشان تبقى مقبولة ومظبوطة".

ورفضت شيرين رضا ما يسمى مصطلح "السينما النظيفة" قائلة: "ده مصطلح بيشتمنا كلنا، يعنى إيه حاجة خارج هذا المصطلح تسمى ابتذال؟!، سينما نظيفة دى كلمة شتيمة وليست توصيفا".