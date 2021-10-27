شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يعلن عن اقتراب مشاركته فى فيلم سينمائى.. وعن تأخير الألبومات: كورونا أثر علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج النجم محمد حماقى في بث مباشر عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام للحديث مع جمهوره ومتابعيه حول ألبومه الجديد "يا فاتني" الذى حقق شعبية كبيرة منذ طرحه خلال الفترة الأخيرة، وللرد على تساؤلات متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصى.

وشرح حماقى في البث المباشر أسباب تأخيره في إصدار ألبومات، وقال: "بتأخر في الألبومات علشان أى ألبوم جديد يعني مزيكا جديدة، والمزيكا الجديدة لازم تاخد وقت للتحضير والتفكير، حتى لو الألبوم نزل، في وقت بعد كدة للألبوم عبارة عن حفلات أو تصوير كليبات، وكلها مرتبطة بالألبوم".

وأضاف حماقى قائلا: "بعدها بيتم تقييم الألبوم بناء على رغبة الجماهير، بحيث نشوف إيه الإيجابيات والسلبيات علشان نعالجها بعد كدة، وطبعا تفشي كورونا أثر علينا بشكل كبير، وتابع حماقى: "ابتدينا نشتغل فى ألبوم يا فانتي، من أكتر من سنتين، أغنية زيها مين وأغنية يا ناسيني ومتعودناش كانت أغاني معايا قبل كدة، وكانت أول الأغاني اللى بدأت فيها، لما نزل الألبوم الأخير، كان فيه دراما بشكل أعلى، ولما باقي الأغاني نزلت حصل توازن في الألبوم بحيث إنه مش كل دراما، الناس ظلموني وقالوا إن الألبوم كله دراما".



حماقى فى البث المباشر

وأضاف حماقى: "أنا مش بيهمني تأخير الوقت في إصدار الألبوم، لأني بهتم بجودة الأغاني والكواليتي"، ورد حماقى على أحد التساؤلات التي جاءت له من متابعيه حول إذا كان هناك مشاركة له فى أحد الأعمال السينمائية قائلا: "في فيلم سينمائي قريب إن شاء الله".

وطالب حماقى من متابعيه مشاركته بآرائهم حول أى من الأغاني يتم تصويرها فيديو كليب، مؤكدا حصد التعليقات والخروج في النهاية بأعلى نسبة طالب بها المتابعين في التصويت على الأغنية لتنفيذها.

واستقبل حماقى عددا من مداخلات متابعيه في البث المباشر الذى استمر لما يقارب الساعتين، ووقع عددا من الألبومات لمتابعيه على الهواء، حيث جاءت مداخلات له من متابعيه في مصر والمغرب وعدد من الدول العربية.



حماقى يستقبل مداخلة من إحدى متابعيه



مداخلة من متابعي حماقى

وتعاون حماقي مع العديد من نجوم الأغنية في ألبومه الجديد "يا فاتني"، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعي، ومن الملحنين عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادي، ومن الموزعين تميم، وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل‪.