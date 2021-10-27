شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل ينتهى من تصوير "فيلم تجارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم عمرو عبد الجليل من تصوير "فيلم تجارى" ويشاركه البطولة حمدى الميرغنى وياسر الطوبجى وعمرو عبد العزيز وفرح يوسف ومحسن منصور، تأليف زين العابدين خيرى وإخراج محمود كامل.



فيلم تجارى

وتعتمد أحداث "فيلم تجارى" على فكرة "التمثيل داخل التمثيل" حول مجموعة من الممثلين ومخرج ومنتج يصورون فيلمًا سينمائيًا وتجمعهم العديد من المواقف الكوميدية.

وحل النجم عمرو عبد الجليل بديلا للنجم خالد الصاوى ليلعب دوره في فيلم بعنوان فيلم تجارى بعد اعتذار الأخير عن المشاركة في العمل، ويظهر عمرو عبد الجليل بدور منتج سينمائى يقوم بانتاج العديد من الأفلام السينمائية التجارية، ويتعرض لكثير من المواقف خلال الأحداث.

من ناحية أخرى انتهى عمرو عبد الجليل من تصوير "من أجل زيكو" الفترة الماضية، وينتظر عرضه فى السينمات، بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وهناك ضيوف شرف أخرون يتم التعاقد معهم الأيام المقبلة، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، والفيلم تأليف مصطفى حمدى، من إخراج بيتر ميمى.