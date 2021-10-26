سنوب دوغ يوّدع والدته بصور ورسائل مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مغني الراب العالمي سنوب دوغ عن وفاة والدته بيفرلي تاتي، عن عمر يناهز 70 عاماً، ونشر عبر حسابه على “إنستغرام” صورة قديمة تجمعهما معاً وهو يحضنها، ووجه لها رسالة شكر لأنها أنجبته. وظهرت والدته الراحلة في الصور تضحك وسعيدة.

كما نشر دوغ صورة أخرى لها ترتدي قبعة وفستاناً أحمر اللون وتحمل باقة ورود، وعلق على الصورة: “شكراً لك يا إلهي لأنك أعطيتني ملاكاً على هيئة أم”. كذلك حرص سنوب دوغ، على توديع والدته برسالة أخرى عبر “إنستغرام”، كتب فيها: “حتى نلتقي مجدداً”.

وتعاطف العديد من الفنانين مع سنوب دوغ وعبروا عن تأثرهم بالخبر ومن بينهم مغني الراب الأميركي 50 سنتاً الذي شارك خبر وفاة والدة زميله على صفحته على “انستغرام” معلقاً: “فلترقد روح والدة سنوب دوغ بسلام”.

ويذكر أن حالة الراحلة الصحية تدهورت في المرحلة الماضية ودخلت في تموز (يوليو) الماضي المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية لم يكشف عن أسبابها آنذاك.

وعلى صعيد آخر، أعلن النجم العالمي سنوب دوغ مؤخراً إعادة إحياء حفلاته الغنائية في المملكة المتحدة وإيرلندا حتى عام 2022 بعد التأجيل لعدة مرات بسبب انتشار جائحة كورونا.