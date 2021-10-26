شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا: أنا وعمرو دياب قادرين نصرف على نور لكن لازم تحس بالمسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شيرين رضا، خلال لقائها الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، على قناة On، إنها تتمنى أن تكون ابنتها نور سعيدة، مؤكدة أن نور لا تحب ارتداء الماركات وأنها بسيطة، وعبرت شيرين عن سعادتها بخطوبة ابنتها لأنها كان لا بد أن تمر بالتجربة.

وأشارت شيرين إلى أن ابنتها نور لديها نوع من التوحد وأنها ذكية، وأكدت شيرين أن نور تعرضت للتنمر، وأن لديها القدرة على "غسل وشطف وزرع المتنمر فى الأرض"، ولكنها ترفض أن تقول ذلك أو أن ترد على المتنمرين بابنتها.

وأضافت شيرين أن السوشيال ميديا أصبحت مؤذية، وأنها ووالد نور النجم عمرو دياب قادرين يصرفوا على ابنتهما ولكنهما على يقين بأهمية أن تعتمد على نفسها وتعمل وتؤمن مستقبلها المادى وتشعر بالمسئولية.

وأوضحت شيرين أن الأطفال ممن تربوا على وجود كل شيء لا تتكون داخلهم القدرة على الدخول فى الحرب مع الحياة والانتصار عليها، مؤكدة أنه على أبنائنا أن يعملوا ليعرفوا قيمة المال.

شيرين تشارك في بطولة فيلم "قمر 14"، مع خالد النبوي وغادة عادل، وتدور أحداث الفيلم حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيطي، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.