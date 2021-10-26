شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين وأحمد خليل وأشرف زكى من كواليس "حكايتى مع الزمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شبكة قنوات DMC لعرض حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "ورا كل باب" سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وهى من بطولة بطولة ميرڤت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، عصام السقا، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدي رفعت.



أبطال "حكايتى مع الزمان"

من ناحية أخرى، أوشك أبطال حدوتة "90 يوم" لـ نضال الشافعى وميمى جمال وأحمد حلاوة، على الانتهاء من تصوير العمل، وهى إحدى حواديت مسلسل "ورا كل باب" ، حيث يتبقى 48 ساعة وينتهى صناعها من التصوير بشكل كامل، ليجرى مخرج العمل أحمد صالح عمليات المونتاج والمساج ووضع الموسيقى التصويريه، ليصبح المسلسل جاهزا للعرض خلال الأيام المقبلة .

حدوتة "90 يوم" ضمن مسلسل "ورا كل باب"، بطولة نضال الشافعى، دنيا عبد العزيز، ميمى جمال، وأحمد حلاوة، وهشام إسماعيل، وعفاف رشاد، وأحمد رفعت، وأخرون، تأليف ميرنا الفقى.

مسلسل "ورا كل باب" عرض قبل شهر رمضان الماضى، من خلال 5 حكايات الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، الثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة "ورقة ضغط" وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.