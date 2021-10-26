شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا لـ"كلمة أخيرة": لا أشاهد أعمالى وبحب أسمع آراء الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شيرين رضا خلال لقائها الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، على قناة On، إنها يعرض عليها أدوار جميلة جدا، معتبرة نفسها محظوظة، مؤكدة أن لديها فيلم الملحد مع إبراهيم عيسى، وأنها عملت معه في فيلم الضيف، مشيرة إلى أنها تحب كتابات عيسى وتحب طريقته فى السرد.

وأشارت شيرين رضا إلى أنها لا تحب أن تشاهد أعمالها، وتفضل أن تسمع الآراء من الجمهور، وأكملت شيرين أن لديها "القاهرة مكة" مع مني زكي والمخرج هاني خليفة.

شيرين تشارك في بطولة فيلم "قمر 14" مع خالد النبوي وغادة عادل، وتدور أحداث الفيلم حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيطي، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.