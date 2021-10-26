شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير فى صورة من الذكريات مع سميحة أيوب وأحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم شريف منير متابعيه وجمهوره بصورة من دولاب الذكريات مع النجمة القديرة سميحة أيوب، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها وهو يتحدث معها فى إحدى المناسبات، ويظهر فى الخلفية النجم أحمد السقا.

وكتب منير على الصورة التى ارتدى فيها نظارات شمسية: "صوره تجمعني أنا وماما بيجه، العظيمة سميحة أيوب، من حوالي عشرين سنة، وطبعا مش فاكر المناسبة، ومعانا الأستاذة الكاتبة آمال بكير وأحمد السقا، يعنى حب قديم".

يذكر أن آخر أعمال شريف منير في الدراما مسلسل "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 وشارك في بطولته مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وسوسن بدر وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.