شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يستقبل دفعة جديدة من استوديو المواهب بمركز الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بدأ المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مسرح مركز الإبداع الفنى، فى تدريب الدفعة الثالثة من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني لتقديم عرضها المسرحى.



ورشة مركز الإبداع



ورشة مركز الإبداع



ورشة مركز الإبداع



ورشة مركز الإبداع



ورشة مركز الإبداع

وقال جلال إن الدفعة الثالثة من استوديو المواهب تمثل أيضا الدفعة السادسة من عمر مركز الإبداع الفنى، ذلك الكيان الذى يعمل على اكتشاف المواهب الحقيقية، وإظهار أفضل ما فيها على الساحة الفنية، كيان يؤكد دوما على أن الفن يضىء الطريق للناس إلى النور وليس للتسلية، وخرج منه معظم نجوم الساحة الفنية حاليا منهم "بيومي فؤاد، محمد ممدوح، محمد فراج، محمد سلام، حمزة العيلي، أحمد فتحي، محمد ثروت، محمد عز، إسلام إبراهيم، محمود الليثي"، وغيرهم.

وأوضح المخرج خالد جلال أنه تمت اختبارات لـ 2900 متقدم، استغرقت خمسة أشهر، اختير منهم 130 طالبا وطالبة اجتازوا الاختبارات بنجاح، وهناك 60 طالبا وطالبة على قائمة الانتظار، مشيرا إلى أن دفعات مركز الإبداع الفنى، تخرجت بعدة أعمال حققت نجاحا كبيرا وأشاد بها الكثير من النقاد والكتاب، مثل "هبوط اضطراري، قهوة سادة، بعد الليل، سلم نفسك، سينما مصر".