شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يحتفل بعيد ميلاد والدته وسط أفراد من العائلة برقصة تقليدية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، بعيد ميلاد والدته وسط عدد كبير من أفراد أسرته وأطفاله، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام بمقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يؤدى رقصة تقليدية خاصة بعائلته للاحتفال بعيد ميلادها.

ووجه ذا روك رسالة تهنئة لوالدته على الفيديو الذى شاركه وكتب قائلا: "كان لدينا عيد ميلاد جميل نحتفل بأمي، التي أحيطت بكل الحب والتقدير والبركات، وشاركناها برقصة تقليدية ثقافية، عيد ميلاد سعيد يا أمي، نحن نحبك".

وشارك ذا روك متابعيه وجمهوره منذ أيام بجزء من لقائه مع مجلة vanity fair، الذى كشف عنه الستار مؤخرا، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" صورة من غلاف المجلة مضيفاً بعض الكواليس من اللقاء.

وكتب ذا روك: "أظهر آخر استطلاع للرأي أن 46٪ من الأمريكيين سيؤيدون ترشيحي لمنصب الرئيس، هو أمر متواضع للغاية، وهذا يريحني حقا وأهز رأسي في رهبة، ففي النهاية لا أعرف أى شيء عن السياسة، أنا أهتم بعمق ببلدنا، وأنا أهتم بكل أمريكي".

وأضاف: "قد يكون لديّ بعض الصفات القيادية، ولكن هذا لا يجعلني بالضرورة مرشحًا رئاسيًّا رائعًا، والمكان الذى أتواجد فيه الآن هو حيث أنتمي". وتابع: "اعمل بجد، واعتنى بأسرتك، وكن لطيفًا مع الناس، وافتخر بنفسك، واحترم الجميع، أنا لست سياسيا".