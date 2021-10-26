شكرا لقرائتكم خبر عن جزء ثان من فيلم Dune يعرض فى أكتوبر 2023 بعد نجاح الأول.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة Dune منح الضوء الأخضر لجزء ثان من العمل السينمائي الذي حقق إيرادات ضخمة في مختلف دول العالم منذ عرضه خلال الأسابيع الماضية، ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم عبر تويتر صورة البوستر الجديد من الفيلم لتعلن عن بدء التحضيرات للجزء الثاني.

ولم تكشف الشركة المنتجة عن أى تفاصيل خاصة بالجزء الثاني أو الحبكة الدرامية التي سيشهدها العمل الذى حقق ما يقارب الـ 220 مليون دولار إيرادات في شباك التذاكر العالمية.

ويدورالجزء الأول من فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.

وتصل مدة فيلم Dune إلى ساعتين و 35، كما شارك فيلم Dune في مجموعة من المهرجانات العالمية المختلفة قبل وصوله لدورالعرض الأمريكية منهم Toronto International Film Festival.

ويشارك فى بطولة الفيلم الجديد Dune، جنبا إلى شالاميت، أوسكار إسحاق، زندايا، ريبيكا فيرجسون، جوش برولين، ديف باتيستا، جيسون موموا، بابس أولوسانموكون، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.