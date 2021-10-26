شكرا لقرائتكم خبر عن رشدي أباظة وأخلاق النبلاء في واقعة فيلم "مراتي مدير عام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنان الراحل رشدي أباظة من أكثر الفنانين نبلا وشجاعة وله الكثير من المواقف والحكايات التي تدل علي أخلاقه السمحة وروحه المرحه فهو يتمتع بأخلاق النبلاء ، فما لا يعرفه البعض أن الفنان رشدي أباظة كان هو البطل الأساسي أمام الفنانة شادية في فيلم "مراتي مدير عام" مجسدا دور زوج المديرة وبالفعل وقع علي البطولة وأجري المخرج بروفات معه علي أداء الشخصية وحصل علي عربون "2000" جنيه، ولكن فجأة تم استبعاده من العمل فماذا كان رد فعله؟

استبعاد الدنجوان جاء بعد زواج الفنان صلاح ذو الفقار من النجمة شادية، فقد وجد الثنائي مع فريق عمل الفيلم ومنتجه أنه من الممكن استثمار زواجهما بالقيام ببطولات معا، لذلك كانت هناك رغبة لاستبدال رشدي أباظة بصلاح ذو الفقار في بطولة فيلم "مراتي مدير عام، ولكن لم يجرؤ أحد علي إبلاغ رشدي بالأمر، ولكنه علم من مصادره الخاصة، ومع أول يوم تصوير للفيلم في استوديو نحاس ودون علم رشدى أباظة، تفاجئ العاملون بالفيلم بحضور رشدي إلى الأستوديو، وقبل أن يدخل رشدي لمكان التصوير هرع جميع العاملين والأبطال إلى غرفهم خوفًا من رد فعله، ليدخل رشدى إلى البلاتوه ويجده قد خلا من الجميع .



الفنان الراحل رشدي أباطة

وبعد حوالي ربع ساعة خرج رشدي وانصرف دون أن يعرف أحد ماذا فعل رشدي بالديكور، وتوقع العاملون أنهم سيخرجون من غرفهم ليجدوا رشدي وقد أحرق الديكورأوهشمه، لكنهم تفاجأوا جميعا بوجود باقة من الزهوروضعها رشدي داخل الأستوديو وإلى جوارها 2000 جنيه مبلغ عربون الفيلم وورقة مكتوب بها أخي صلاح أتمنى لك التوفيق، وبعد تلك الواقعة ونجاح فيلم مراتي مدير عام لم ينقطع عمل شادية مع رشدي، حيث تخطيا الموقف وقدما نجاحات سويًا، فهكذا كانت أخلاق فناني الزمن الجميل .