قدمه ليوسف شاهين وغنى "اتكلمي" في فيلمه.. تعرف على بصمات المخرج علاء كريم في مشوار محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يعد المخرج الراحل علاء كريم من أكثر المخرجين الذين لعبوا دورا محوريا في المشوار الفني للفنان محمد منير، إذ كان أول من قدمه إلى المخرج يوسف شاهين، ورشحه للمشاركة في فيلم "حدوتة مصرية"، وكان أيضا وراء خروج أشهر أغاني الكينج "اتكلمي" للنور.

ومع حلول الذكرى الخامسة عشر على رحيل المخرج علاء كريم، الذي توفي عن عمر يناهز 54 عاما، في 26 أكتوبر عام 2006، نكشف عن المحطات الفارقة التي تعاون خلالها مع "الكينج" صديقه المقرب.

وكانت البداية عام 1982، عندما كان كريم مساعدا للمخرج يوسف شاهين، إذ حرص على إصطحاب "منير" لمقابلة لمخرج أثناء إعداد فيلم "حدوتة مصرية"، الذي ظهر هو أيضا في بعض مشاهده كممثل.

وروى الفنان محمد منير كواليس اللقاء خلال ظهوره في برنامج "ساعة صفا" مع الفنانة صفاء أبو السعود، وقال: "اللقاء تم عن طريق مساعده المخرج علاء كريم، ذهبت إليه الساعة 5 صباحا، سألني إذا كنت مثلت من قبل، قلت له لأ ولا أرغب في التمثيل، ليرد عليه شاهين بعدها: إنت حمار".

وتابع منير: "خدني أمثل بالأمر كدة وأنا حبيته في تلك اللحظة".

هيلا هيلا

بعد عام من مشاركة منير في "حدوتة مصرية"، أرادت وزارتي الثقافة والآثار توثيق ترميم وتنظيف القلعة، والذي تم بمساعدة طلبة الجامعات، وتم تكليف المخرج الراحل علاء كريم، بإخراج فيلم تسجيلي عن الحدث، و بدأ بعدها في التواصل مع صديقه الفنان محمد منير، ورفيق مشواره الشاعر عبدالرحيم منصور.

ويقول الفنان خالد منيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن تلك الواقعة: "بعد سهرة في منزلنا جمعت المخرج مع الثلاثي منصور، ومنيب، ومنير، تم الإنتهاء من تجهيز أغاني "اتكلمي" و"هيلا هيلا"، لتقديمها في مقدمة ونهاية الفيلم، وفي اليوم التالي، تم التسجيل ".

اشتباه

عام 1991 عند تقديم المخرج علاء كريم فيلمه الروائي الطويل الأول "إشتباه"، أسند بطولة الفيلم إلى صديقه الفنان محمد منير، مع الفنانة نجلاء فتحي، والفنان صلاح قابيل، والفنان الراحل عبدالله محمود.

وقدم منير شخصية "مدحت"، وغنى في الفيلم أغنيته "مزامير"، التي كانت قد سبق وطرحها في ألبومه "شيكولاته"، وكذلك أغنية "يا حبيبة".

الراحل علاء كريم تولى إخراج 6 أفلام طويلة منها: "85 جنايات"، "زنقة الستات"، "الجراج" الذي نال عنه جائزة المهرجان القومي للسينما، وآخر أفلامه "أول مرة تحب".









