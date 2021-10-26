محمد هنيدي يروج لمسرحية "سلام مربع" بطريقة كوميدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان محمد هنيدي لمسرحيته الجديدة "سلام مربع"، المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد.

ونشر "هنيدي" بوستر المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: " نداء عاجل لكل أهالي السعودية، موعدنا في الرياض، ١ نوفمبر القادم، مفاجآت وانبهارات وبنوعدكم هنولع الدنيا، مسرحية سلام مربع في مسرح بكر الشدي في البوليفارد".

ويشارك مع محمد هنيدي في بطولة مسرحية "سلام مربع" النجوم: أيتن عامر، محمد ثروت، إيمان السيد وغيرهم.

ويُعرض لمحمد هنيدي حاليًا بدور العرض السينمائي، فيلم "الإنس والنمس" مع النجوم: منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول وغيرهم، من إخراج وتأليف شريف عرفة.