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محمد هنيدي يروج لمسرحية "سلام مربع" بطريقة كوميدية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان محمد هنيدي لمسرحيته الجديدة "سلام مربع"، المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد.

ونشر "هنيدي" بوستر المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: " نداء عاجل لكل أهالي ، موعدنا في الرياض، ١ نوفمبر القادم، مفاجآت وانبهارات وبنوعدكم هنولع الدنيا، مسرحية سلام مربع في مسرح بكر الشدي في البوليفارد".

ويشارك مع محمد هنيدي في بطولة مسرحية "سلام مربع" النجوم: أيتن عامر، محمد ثروت، إيمان السيد وغيرهم.

ويُعرض لمحمد هنيدي حاليًا بدور العرض السينمائي، فيلم "الإنس والنمس" مع النجوم: منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول وغيرهم، من إخراج وتأليف شريف عرفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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