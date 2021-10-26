تكريم هاني شنودة ومجدي بغدادي في مهرجان القاهرة للجاز

محمد اسماعيل - القاهرة - في تقليد تبناه مهرجان القاهرة الدولي للجاز، منذ نشأته عام 2009، لتكريم رموز الموسيقى في مصر والعالم، خاصة من المشاركين بهذا الحدث الثقافي الدولي الذي يحتفل بعامه الثالث عشر، يوم الخميس المقبل 28 أكتوبر، أعلنت إدارة المهرجان مؤخراً عن الشخصيات الموسيقية التي سوف يتم تكريمها هذا العام، تقديراً لدورهم وإسهاماتهم على مدى عقود من العمل الفني.

ويكرم المهرجان الموسيقار هاني شنودة الملحن والموزع الذي اكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، وكانت له الريادة والفضل في تكوين فرقة "المصريين" عام 1977، بالإضافة إلى فرق أخرى مثل "الكاتس" و"البتي شاه".

وتخرج هاني شنودة، في كلية الموسيقي سنة 1966، وبعد ذلك التحق بالمعهد العالى للموسيقى "الكونسيرفتوار".

قدم "شنودة"، المطرب المعروف محمد منير، ولحن له أربع أغاني فى أول ألبوماته (علمونى عينيكى)، وهو أيضا مكتشف عمرو دياب، أثناء إحدى حفلات فرقة المصريين فى بورسعيد، عندما أقنعه بالانتقال إلى القاهرة ودراسة الموسيقى.

ولحن هاني شنودة، لكبار المطربين مثل نجاة الصغيرة وفايزة أحمد، وغيرهما، كما ألف العديد من الموسيقى التصويرية للأفلام المصرية، منها «المشبوه والحريف وغريب فى بيتى وشمس الزناتي».

حصل "شنودة"، على جائزة الدولي للتفوق من المجلس الأعلى للثقافة عام 2015.