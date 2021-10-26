"قتل وإثارة".. طرح الإعلان التشويقي لفيلم "الجريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف صفدي مدير أعمال الفنان أحمد عز عن الإعلان التشويقي لفيلم "الجريمة".

البرومو يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ومشهد لجريمة قتل ضمن أحداث العمل

ونشر صفدي البرومو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الإعلان التشويقي لفيلم الجريمة للفنان أحمد عز، إخراج الأستاذ شريف عرفة، إنتاج شركة الماسة للإنتاج الفني الأستاذ هشام عبدالخالق، الجريمة في 22".

العمل يجمع النجوم: أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، إخراج شريف عرفة، وإنتاج شركة "الماسة" للمنتج هشام عبد الخالق.