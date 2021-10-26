أحمد فتحي يهنئ محمد سعد على مسرحية "اللمبي في الجاهلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد فتحي، الفنان محمد سعد على مسرحيته الجديدة "اللمبي في الجاهلية".

ونشر فتحي صورة البوستر الرسمي للمسرحية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أوعى اللمبي ياعم الحاج، الضحك للركب، مبروك يا لمبي، بتحبني ولا عادي؟

ومن المقرر أن تعرض المسرحية ضمن موسم الرياض في نوفمبر المقبل.

ويظهر سعد في الملصق الدعائي بمفرده مرتديًا ملابس الحرب في العصور القديمة، وممسكا بسيف في يده، بينما قبضة اليد الأخرى على رقبة دجاجة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد سعد، مشاركته في الجزء الثاني من فيلم "الكنز- الحب والمصير"، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج شريف عرفة، بطولة هند صبري وأمينة خليل.