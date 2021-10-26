شاهد .. إبنة لقاء سويدان الشابة في عيد ميلادها ال 17

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 08:57 مساءً - احتفلت الفنانة ” لقاء سويدان ” بعيد ميلاد إبنتها الوحيدة ” جومانة ” ال 17 في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
وتضمن المنشور مجموعة من الصور للقاء سويدان تجمعها بإبنتها في مناسبات مختلفة والتي أعرب من خلالها لقاء في معايدتها لإبنتها عن حبها الكبير لها وأنها سبب تمسكها بالحياة .
فكتبت لقاء سويدان في تعليقها على الصور : ” ماشاء الله فرحة حياتي وعمري جومانة أتمت 17 سنة .. بحبك من قبل ما اشوفك .. من قبل ما تتولدي ” .
وتابعت : ” ومن أول لحظة سمعت صوتك وحضنتك وحياتي كلها بقى ليها معنى .. سبب قوتي وتمسكي بالحياة إنتي بحبك يا قلب أمك ” .
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