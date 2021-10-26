أديل تعود لجمهورها بحفلين في هايد بارك بعد 5 سنوات

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء، أن المطربة العالمية أديل ستحيي حفلين في متنزه هايد بارك بلندن الصيف المقبل.



الحفلان هما أولى حفلات أديل منذ 5 سنوات، وهو الإعلان الذي أدى إلى تعطل موقعها الإلكتروني بسبب تدفق الجمهور، الذي سارع لحجز التذاكر قبل طرحها للبيع.

ونشرت أديل (33 عاما)، التي تصدرت القوائم الأمريكية والبريطانية، الأسبوع الماضي، بأغنيتها الفردية "إيزي أون مي"، على "تويتر"، موعد الحفلين في الأول والثاني من يوليو/تموز، وكذلك رابط حجز التذاكر قبل طرحها للبيع على موقعها الإلكتروني.

والحفلان، وهما ضمن حفلات هايد بارك الصيفية، هما أولى حفلات أديل منذ 2017.

ومن المقرر أن تصدر أديل ألبومها الرابع بعنوان "30"، الذي ينتظره الجمهور بشدة بعد فوز ألبومها "25" بجائزة جرامي الموسيقية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.