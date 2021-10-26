“دق القلب” لـ حسين الجسمي عالمياً.. “انتم الأول وشكراً من القلب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق النجم الإماراتي حسين الجسمي إنجازاً كبيراً بأحدث أعماله الفنية، أغنية “دق القلب” باللهجة العراقية والتي طرحها منذ أسبوع على “يوتيوب”، إذ احتلت الأغنية المرتبة الأولى في ترند الموسيقى العالمي (#1 on Trending for Music) على الموقع.

وبهذه المناسبة وجّه الجسمي الشكر لجمهوره حول الوطن العربي والعالم أجمع بعد هذا النجاح الكبير.

ونشر الجسمي صورة من “يوتيوب” توضح هذا النجاح، معلقاً: “انتم الأول في الترند العالمي مبروك وشكراً من القلب”.

أغنية “دق القلب” من كلمات كلمات رامي العبودي وألحان الفنان العراقي نور الزين وتوزيع حسام كامل. وتحتل أغنية “دق القلب” المراتب الأولى في قائمة الترند على “يوتيوب” في مختلف البلدان العربية، محققة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل.

وكان عدد كبير من محبي حسين الجسمي قد حرصوا من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديده وتهنئته، فتلقى سيلاً من التعليقات التي أثنت على أدائه للأغنية، وتصدّر هاشتاغ ”#دق_القلب” الترند على موقع “تويتر” في العراق والإمارات والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس ومصر وعدد من البلدان العربية.