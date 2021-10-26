هند صبري تكشف سراً عن علاقتها مع منّة شلبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سجّلت الفنانة التونسية هند صبري، حلقة مليئة بالتفاصيل والتصريحات، وذلك عبر برنامج “معكم” الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي، وذلك عبر قناة “CBC” في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن يتم عرضها قريباً.

وبعد نشر البرومو الترويجي، كشفت عن تفاصيل أعمالها الفنية التي قدّمتها خلال مشوارها الفني، والتي كان آخرها مسلسل “هجمة مرتدة”، إلى جانب أسرار أزمات في حياتها الشخصية.

وفاجأت الجمهور بما قالته عن علاقتها مع الفنانة منة شلبي، إذ تجمعها صداقة قوية، إلّا أنّها قالت: “أنا ومنة شلبي لم نكن نطيق بعضنا بعضاً في البداية”.

وتألّقت صبري خلال السباق الرمضاني المنصرم 2021، بعد مشاركتها بمسلسل “هجمة مرتدة”، والذي تم عرضه وسط احتفاء ونجاح من الجمهور.

العمل من بطولة أحمد عز، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، نضال الشافعي، ندى موسى، مايان السيد، هشام سليم، أحمد فؤاد سليم، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.