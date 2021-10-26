ناصر القصبي رئيساً لجمعية المسرح والفنون الأدائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان السعودي ناصر القصبي عن تأسيس أوّل جمعية مهنية للمسرح والفنون الأدائية، والتي تجمع الممارسين المحترفين في مجالات المسرح والفنون الشعبية، والسيرك، والكوميديا الارتجالية، والرقص.

وعيّن القصبي رئيساً لهذه الجمعية، وأطلق تغريدات عدّة قال فيها: “لأكثر من ثلاثين عاماً عانى المسرحيون من تحديات هائلة ومصاعب كبيرة. ويشرّفني أن أعمل مع زملائي في الجمعية الجديدة لتذليل الصعاب والنهوض بهذه المهنة السامية”.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من الباحث الأكاديمي سامي الجمعان، والممثل راشد الشمراني، والمخرج خالد الباز، والممثل والكاتب المسرحي ياسر مدخلي، والكاتب فهد الحوشاني، ومؤدية الفنون الحركية رؤى الصحاف، ومؤدي الكوميديا الارتجالية ياسر بكر، والممثل سامي الزهراني، والممثلة فاطمة البنوي، وراقصة الباليه سميرة الخميس.

وأضاف القصبي: “الزملاء والزميلات المسرحيون، خلال أشهر قليلة ستنطلق أعمال الجمعية ونتطلع إلى مشاركتكم في رحلة إبداع جديدة”.

وكان أوّل المهنئين صديقه الممثل عبد الله السناني الذي قال عبر حسابه في “تويتر”: “أبارك لأخي أبو راكان برئاسة مجلس إدارة الجمعية المهنية للمسرح والفنون الأدائية وللأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة صدور الموافقة على تأسيس جمعية المسرح والفنون الأدائية (المهنية) ونتمنى لهم التوفيق والسداد”.

كما بارك كثير من الفنانين السعوديين للقصبي، فيما لم يصدر أي تعليق عن زميله ورفيق البدايات الفنان عبدالله السدحان.