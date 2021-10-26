درة في لبنان.. والسبب “المشرحة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشارك النجمة التونسية درة في مسلسل جديد باسم “المشرحة”، وتسعى الشركة المنتجة للانتهاء من التعاقد مع باقي أبطاله خلال الأسبوعين المقبلين، حتى تبدأ تصويره في لبنان خلال تشرين الثاني المقبل.

ومن المقرر عرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، من تأليف وإخراج تامر نادي، ويتكوّن من 7 حلقات، من نوعية أعمال الرعب، وتجسّد فيه دور طبيبة تواجه مشاكل مختلفة بسبب عملها.

وكانت درة قد شاركت أخيراً في مهرجان الجونة السينمائي، رفقة زوجها هاني سعد، وحرصا على حضور العديد من فعالياته.

وظهرت خلال أيام المهرجان بإطلالات مميزة وفريدة حازت إعجاب الجمهور، إذ أعربت عن سعادتها بوصفها أيقونة الموضة، وقالت في تصريحات إعلامية، إنّها تعشق الموضة والذوق في الملابس.

وتنتظر عرض فيلمها السينمائي الجديد “الكاهن” الذي تتعاون فيه مع حسين فهمي، محمود حميدة، إياد نصار، وفتحي عبدالوهاب، تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

وكانت درة قد شاركت في حكاية “غالية” ضمن مسلسل “إلا أنا”، وحققت نجاحاً كبيراً وحازت إعجاب الجمهور والنقاد، وأعربت عن سعادتها بذلك.