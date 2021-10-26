إد شيران مصاب بكورونا.. فما مصير ألبومه الجديد؟!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل أقل من أسبوع واحد على صدور ألبومه الجديد، كشف المغني والمؤلف البريطاني إد شيران عن إصابته بكورونا.

وأعلن إيد شيران خبر إصابته بكورونا عبر حسابه على إنستغرام حيث كتب: “مرحباً، أريد أن أقول لكم بشكل سريع إنني للأسف مصاب بكورونا، وأنا الآن أعزل نفسي وأتبع الإرشاردات الحكومية، وهذا يعني أنه سيتعذر حالياً عليَّ القيام شخصياً بالتزاماتي في الوقت الراهن، وسأحاول أن أقدم أكبر عدد من المقابلات والعروض من منزلي بإنكلترا، أعتذر لكل من خذلتهم”.

ومن المتوقع أن يصدر ألبوم النجم البالغ من العمر 30 عاماً، والذي بدأ التحضير له منذ أكثر من أربع سنوات في 29 أكتوبر المقبل، وكان قد أعد لمقابلات وعروض عديدة بهذه المناسبة، إلا أن كورونا لم تترك له أي مجال.

وكان إد شيران قد أعلن عبر حسابه على إنستغرام الذي يتابعه فيه 35 مليوناً و100 ألف عام 2020 أنه أصبح أباً للمرة الأولى، وأنه استقبل وزوجته شيري، مولودته الأولى. وقال شيران بمنشوره إنه وزوجته شيري سيبورن اللذين تزوجا سراً في منزله الخاص عام 2018 في بريطانيا، أطلقا اسم “ليرا أنتاركتيكا سيبورن شيران”، وأنهما أحباها كثيراً، وطمأن الملايين من معجبيه عن حالة الأم والمولودة، وأنهما الاثنتين بصحة جيدة جداً.

وطالب إد شيران جمهوره باحترام خصوصيته العائلية في هذا الوقت، وأنه سيراهم حين يأتي وقت عودته لممارسة نشاطه الفني كالمعتاد. وكان النجم إد شيران قد أعلن نهاية عام 2019 الماضي قراره بالابتعاد عن الفن والغناء من أجل التركيز على حياته الخاصة والاستمتاع بالسفر والتجوال والقراءة وكتابة أغانٍ جديدة.