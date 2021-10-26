شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: لا أعلم شيء عن فيلم "حالة طارئة" وانتهيت من "الباب الأخضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة سهر الصايغ أنها لا تعلم شيء عن فيلم "حالة طارئة" المرشح لبطولة هند صبري ومحمد ممدوح ويخرجه إبرام نشأت، حيث تم تداول اسمها ضمن أبطاله خلال الأيام الماضية، موضحة لـ"الخليج 365" أن لم تتلق أي ترشيح من القائمين على الفيلم من الأساس.

وأشارت سهر الصايغ إلى أنها انتهت منذ أيام من تصوير آخر مشاهدها في فيلم "الباب الأخضر" مع المخرج رؤوف عبد العزيز، والذى تقدم فيه دور البطولة النسائية في العمل ويشارك في بطولته إياد نصار، خالد الصاوى، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، احمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، اسلام حافظ، حنان سليمان.



سهر الصايغ

وعرض للفنانة سهر الصايغ مؤخراً "بيت عز" أولى حكايات الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا" على قنوات ‪dmc و‪dmc دراما، وشارك فى بطولتها رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي، محمد الصاوى وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد يسرى

يذكر أن سهر الصايغ قدمت بطولة مسلسل "الطاووس" في شهر رمضان الماضى، مع جمال سليمان، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.