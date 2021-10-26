شكرا لقرائتكم خبر عن "قاعد مكانّا وبسرح معاك".. فضل شاكر يطرح برومو أحدث أغانيه (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم اللبنانى فضل شاكر برومو أحدث أغانيه بعنوان "قاعد مكانّا"، استعدادا لطرحها كاملة لجمهوره مساء بعد غدا الخميس، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، و ألحان إسلام زكى، ومكس وماستر وتوزيع إلهامى الدهيمة وأحمد حسام.

الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بعدة مناطق متفرقة بلبنان تشمل أحد الشواطئ، وأحد استوديوهات التصوير، وتقول كلمات الأغنية "قاعد مكانا وبسرح معاك شايف بدالك صورنا، مش قولنا دايما هشوفك هناك، غيرنا بإيدينا قدرنا".

كان النجم اللبنانى فضل شاكر، قد طرح في سبتمبر الماضى أغنية "فستان الحلوة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل ومكس وماستر هانى محروس.

وتقول كلماتها:"فستان الحلوة، فستان الحلوة بيغرينى، وقوامها مدوخنى ياعينى، ورينى جمالك ورينى، ورينى الحلاوة، السهرة حاتحلى وصباحى، الناس حاتغمض وأنا صاحى، وأخدِك ف إيديا ف مرواحى، وتزيد الغلاوة".