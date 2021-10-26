شكرا لقرائتكم خبر عن هانى محروس من داخل المستشفى: أزمة بسيطة ومرت الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر المنتج ومهندس الصوت هانى محروس بوعكة صحية نقل على أثرها أحد مستشفيات مصر الجديدة، وخضع للفحوصات الطبية، وعمل قسطرة بالقلب.

”الخليج 365”، تواصل مع هانى محروس، والذى قال:"أنا الحمد لله زى الفل أزمة وعدت، وشكرا لكل حبايبى الذين حاولوا الإطمئنان على"، وأوضح محروس أنه سيعود لمنزله غدا لاستكمال نشاطه الفنى.

كان المنتج هانى محروس قد وقع منذ فترة قصيرة مع المطرب الشاب خالد الفايد لإنتاج ألبوماته الغنائية، وأطلق عليه هانى محروس اسم فنى جديد وهو خالد لملوم، ويستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق أولى أغانيه، لينطلق بها ويقدمه فى أولى خطواته الحقيقة بعد مشاركته فى برنامج إكتشاف المواهب The Voice K

هانى محروس

يذكر أن المنتج ومهندس الصوت هانى محروس، عاش خلال الفترة الماضية فى انتعاشة فنية، حيث قدم الهندسة الصوتية لعدد كبير من الأغانى لكبار النجوم خلال الصيف الحالى منها أغانى "فستان الحلوة" لـ فضل شاكر، و"الأستاذ" لـ لطيفة، و"عشمنى" لـ خالد سليم، وكذلك قدم أغانى أخرى خلال الصيف الحالى كمنتج منها "والله ماينفع"، للمطرب مصطفى حجاج.