أول لقطات لـ ساندرا بولوك فى فيلمها الجديد The Unforgivable

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم The Unforgivable، عن الملامح الأولى للفيلم المقرر عرضه عبر نتفليكس بداية العام المقبل، من بطولة النجمة العالمية ساندرا بولوك، وفنسنت دي أونوفريو، وجون بيرثال، وروب مورجان، وفيولا ديفيس.

وعلى جانب آخر، انضم الممثل الشاب دانيال رادكليف إلى فيلم "The Lost City of D"، على أن يلعب رادكليف دور الشخص الشرير في العمل الجديد، الذى سيقوم ببطولته ساندرا بولوك وتشانينج تاتوم، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

على الرغم من أن رادكليف اشتهر بلعب دور البطولة المطلقة في سلسلة أفلام هارى بوتر، ألا أن هذه ليست أول مرة يلعب فيها رادكليف دور ثانوى في الأعمال، كما أن هذه ليست المرة الولى التي يلعب فيها رادكليف دور شرير حيث ظهر في فيلم "Now You See Me 2"، بشخصية الشخص السيئ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

يتبع مؤلفة رومانسية التي تكتشف أن المدينة الخيالية المفترضة التي كتبت عنها حقيقية، ومن المقرر أن يصل العمل دور العرض حول العالم في 15 أبريل من العام المقبل 2022