شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين: الجوائز حمل على أكتافى وانتظروا تعاونا جديدا مع الهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشاعر الغنائى خالد تاج الدين عن سعادته البالغة بحصوله على جائزة أفضل شاعر غنائى من خلال عدد من الاستفتاءات التي أجريت داخل مصر وخارجها، ومؤخراعبر إحدى الإذاعات الكبرى، موضحا في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن مثل هذه الجوائز تسعده للغاية وفى نفس الوقت تجعله يتحمل المسئولية بشكل أكبر فيما يقدمه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف تاج الدين، أنه يستعد لتسجيل أكثر من أغنية تعيده للتعاون مجددا مع الهضبة مع عمرو دياب، فضلا عن وجود تعاون آخر جديد مع النجمة اللبنانية نانسى عجرم.

وعن أغانى الراب، قال إنه يستعد لتقديم أغنية جديدة على طريقة الراب يقدمها كديو مع الفنان أمير صلاح الدين، وسيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.



الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين

وقدم الشاعر الغنائى تاج الدين مؤخرا أغنيتين للنجمة اللبنانية نانسى عجرم واحدة بعنوان "جاية معاك"، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، والأخرى بعنوان " حبك بيقوي" ألحان وليد سعد وتوزيع هانى يعقوب.

يذكر أن الشاعر خالد تاج الدين، بدأ نجاحه من أوائل الألفيات، وبالتحديد عام 2001 مع أشهر نجوم الوطن العربي فبجانب عمله مع الهضبة، عمل مع الديفا سميرة سعيد وتعاون معها بواحدة من أشهر أغانيها، حيث كتب لها أغنية "يوم ورا يوم"، وقدم للهضبة عمرو دياب سلسلة أغانى متميزة، مثل "قصاد عينى" و"ليلي نهارى" "وماله" و"أنا معاك"، وقدّم لـمحمد حماقي "حبيبي عمره ما يغيب"، وعدد آخر من كبار نجوم الأغنية في الوطن العربى، منهم أصالة وشيرين وحسين الجسمى.