شكرا لقرائتكم خبر عن أم التنانين تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها وظهور جديد لـ جورا مورمنت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة العالمية إميليا كلارك، صاحبة شخصية "أم التنانين" فى السلسلة الأسطورية Game of thrones، بعيد ميلادها وسط عدد من أصدقائها، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، مجموعة من الصور لحفل عيد ميلادها الذى احتفلت به منذ أيام وبالتحديد يوم الجمعة الماضية.

وظهرت كلارك فى الصور التى نشرتها عبر حسابها، وهي ترتدي فستانا باللون الأبيض، داخل حفلة خاصة جمعتها مع عدد من أصدقائها، وسرعان ما لفت نظر متابعيها ظهور النجم إيان جلين، صاحب شخصية جورا مورمنت فى سلسلة GOT، حيث كانت هناك علاقة عاطفية من طرف واحد فى المسلسل لم تلتفت لها كلارك، ليسخر متابعيها من ظهوره مجدداً فى حفل عيد ميلادها ليقوم الكثيرون بربط علاقته بها فى المسلسل والواقع.



اميليا كلارك فى عيد ميلادها

ووجهت كلارك رسالة لمتابعيها على الصور قائلة "شكرا لكم على كل رسائلكم الجميلة وحبكم، كنت اغرق فى الكثير من المشاعر بسبب امنياتكم لعيد ميلادي، وشكر خاص لكل اصدقائي الذين صمموا عيد ميلادي".



ام التنانين وجورا مورمنت