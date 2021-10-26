شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى بمهرجان شرم الشيخ المسرحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة إلهام شاهين لأول مرة كرئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية الكبري بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي ، وتضم لجنة التحكيم أيضا كل من : الفنان والنجم داوود حسين من الكويت ، الفنان كاكوموتو أتوسوشي KAKUMOTO ATSUSH ) ( من اليابان ،الفنانة سيسيا باباثا ناسويSISSY PAPATHANASIOU من اليونان ، والفنان ادمون اكسوماري EDMOND XHUMARI من البانيا .

ويشارك في مسابقة العروض الكبرى 6 عروض مسرحية هي : العرض الإيطالي the last flower للمخرج Fabio omodie ، والعرض التونسي ربع وقت للمخرجة سيرين قنون ، والعرض العراقي بوق اسرافيل للمخرج على دعيم ، والعرض المشترك بين بولندا + أمريكا + إنجلترا tram للمخرج Ian aslup ، العرض الجورجي pirosmani للمخرج Elene Matskhonashivil ، والعرض المصري رصد خان للمخرج كريم حمدي .



لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبري

يذكرأن المهرجان يكرم 9 شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية خلال حفل الافتتاح ستكرم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب من مصر، كما سيتم تكريم داود حسين من الكويت، وتكريم محمد سيف الأفخم من الإمارات باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تكريم مارك بيسون من "بلجيكا" باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

يذكرأن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في الفترة ما بين 6 إلى 11 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.