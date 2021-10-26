شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يهنئ سامح بسيونى باختياره أفضل شخصية مسرحية شابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، المخرج سامح بسيونى بعد اختياره أفضل شخصية مسرحية شابة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، خلال المؤتمر الصحفي للدورة السادسة من المهرجان، الذى أقيم مساء أمس الاثنين بالمجلس الأعلى للثقافة.



سامح بسيونى

وقال أشرف زكى فى تصريح لـ"الخليج 365": أهنئ ابنى وتلميذى سامح بسيونى باختياره أفضل شخصية مسرحية، تعرفت عليه طالبا فى المعهد العالى للفنون المسرحية وتنبأت بأن يكون له شأن كبير، وهو مدير مهرجان النقابة المسرحى، ويستحق أكثر من ذلك وهو جدير بالجائزة".

وأضاف نقيب الممثلين: "أشكر مهرجان شرم الشيخ على حسن اختياره، وأنا كنت واحدا من الذين صوتوا لسامح بسيونى، والحمد لله ابنى وصديقى هو الذى فاز".

‎يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانه الكبيرة سميحة أيوب ، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان ، ورئيس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي ويقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر.