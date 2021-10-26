شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الإعلان التشويقى الأول لفيلم "الجريمة" لـ أحمد عز (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الجريمة " بطولة النجم أحمد عز، للمخرج الكبير شريف عرفة، فيديو تشويقي، وذلك استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي 2022.

فيلم «الجريمة» من تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ويشارك في بطولته بجانب أحمد عز كل من منة شلبى وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز، كان فيلم "العارف" مع أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

"العارف"، من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة فى إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.