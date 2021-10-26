شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تهنئ هاني رمزي بعيد ميلاده الـ57: "منبع البهجة والسعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إلهام شاهين على تهنئة النجم هاني رمزي، الذي يحتفل بعيد ميلاده السابع والخمسين، الذي ولد فى مثل هذا اليوم 26 أكتوبر 1964، ونشرت إلهام شاهين صورة لهاني رمزي عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"كل سنة وانت طيب يا هانى يا فنان يا جميل يا منبع البهجة و السعادة .. ربنا يسعد قلبك و يزيدك نجاح".



الهام شاهين

وأصبح هاني رمزي بعد أكثر من 25 سنة متنقلا بين السينما والدراما والمسرح واحدًا من أبرز فناني جيله

مع بداية الألفية قدم هانى رمزى واحد من أهم أفلامه من خلال فيلم "جواز بقرار جمهورى" بشخصية موظف يعمل بوزارة الخارجية، ويقرر الزواج بفتاة أعلى منه في المكانة اﻹجتماعية، ثم يقرر في لحظة ارسال دعوة حفل الزفاف لرئيس الجمهورية، وبالفعل يستجيب الرئيس للدعوة، وتجرى الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال الرئيس في حفل الزفاف الذي ينتظره الجميع.

ومن ناحية أخري أكد النجم هانى رمزى أنه يواصل حاليًا تصوير مسلسل "القاتل الذى أحبنى" في عدد من الديكورات المختلفة استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقال في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه في معسكر مغلق من أجل الإنتهاء من تصويره حيث يصور حوالى 20 ساعة يوميًا للحاق لعرضه قريبا، ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور الذى تعود منه على تقديم كل ما هو جديد في الفن خاصة انه يقدمه بشكل جديد يفاجىء به الجميع ويوجد به كوميديا مختلفة.