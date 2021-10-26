شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم YOU ينقلون قصة حبهم من المسلسل للحقيقة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية جديدة، عن قصة حب بين النجمة العالمية فكتوريا بيدريتي صاحبة شخصية "لوف كوين"، فى مسلسل الدراما YOU، مع النجم العالمي ديلان أرنولد، الذى انضم حديثاً فى الموسم الثالث الجديد.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة geo، فإن بيدريتي نشأت علاقة عاطفية مع أرنولد الذي يبلغ من العمر 27 عاماً، وظهر فى الموسم الجديد كصبي جامعي بشخصية "ثيو إنجلر"، لتنتقل قصة حبهما للواقع بحسب مصادر مقربة من الثنائي.

وكان قد انضم مؤخرًا النجم سكوت مايكل فوستر، الذى لعب دور البطولة فى Crazy Ex-Girlfriend إلى الموسم الثالث من سلسلة القاتل المتسلسل YOU وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع deadline.

ويلعب فوستر، فى الموسم الثالث من YOU، دور رايان، وهو مراسل تليفزيونى محلى، تغلب على تاريخ من الإدمان، ولديه أسرار، بما فى ذلك سلوك متحكم يحتفظ به لأولئك الأقرب إليه وأى شخص يعترض طريقه.

المسلسل من بطولة بن بادجلى، امبير تشايلدرز، إليزابيث ليل، لوكا بادوفان، زاك شيرى، نيكول كانج، تشارلي بارنيت، أدوين براون، كريس ديليا، جينا أورتيجا، فيكتوريا بيدريتي، مارييل سكوت.