شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال حدوتة "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب" يودعون التصوير بعد 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك أبطال حدوتة "90 يوم" لـ نضال الشافعى وميمى جمال وأحمد حلاوة، على الانتهاء من تصوير العمل، وهى إحدى حواديت مسلسل "ورا كل باب" ، حيث يتبقى 48 ساعة وينتهى صناعها من التصوير بشكل كامل، ليجرى مخرج العمل أحمد صالح عمليات المونتاج والمساج ووضع الموسيقى التصويريه، ليصبح المسلسل جاهز للعرض خلال الأيام المقبلة .

حدوتة "90 يوم" ضمن مسلسل "ورا كل باب"، بطولة نضال الشافعى، دنيا عبد العزيز، ميمى جمال، وأحمد حلاوة، وهشام إسماعيل، وعفاف رشاد، وأحمد رفعت، وأخرون، تأليف ميرنا الفقى.

وتعد " 90 يوم هي الحدوتة الثامنة، حيث عرضت حواديت"في عشق البنات، بطولة ميرنا نور الدين، و "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى، و"عائلة جيجى" بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الاتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، و"رق الحبيب" بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، و "قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية وفيدرا وهايدى رفعت ونور إيهاب ورانيا ملاح،

وعرضت أيضاً حواديت "ماريونت" بطولة محمود عبد المغنى ودينا فؤاد وميرنا نور الدين وإخراج احمد صالح، و"هدف نبيل" بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوى وديانا هشام وعايدة رياض، و"فى عشق البنات" بطولة ميرنا نور الدين، محمد عز، هدى الاتربى، كارولين خليل، وإخراج اسماعيل فاروق، وتعرض حاليا حكاية لحظة ضعف" بطولة رشا مهدى وخالد سرحان وإخراج منال الصيفى

مسلسل "ورا كل باب" عرض قبل شهر رمضان الماضى، من خلال 5 حكايات الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، الثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة "ورقة ضغط" وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.