شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يروض "غراب" داخل قفص فى أحدث ظهور له.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر النجم أحمد مكى، بعلاقته القوية وحبه للطيور والحيوانات بشكل عام، ويشارك من حين لآخر متابعيه وجمهوره عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بلقطات يظهر خلاله حبه للطيور التى يقوم بتربيتها، والتى اشتهر بترويجها وبناء صداقة بينهم.

وفى مقطع فيديو جديد نشره مكى عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر من خلاله وهو يروض "غراب"، حيث يأمره بالطيران والعودة وهو ما يقوم بتنفيذه الطير، وسرعان ما حصد الفيديو على عدد مشاهدات كبير من قبل متابعيه.