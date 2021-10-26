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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يروض "غراب" داخل قفص فى أحدث ظهور له.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشتهر النجم أحمد مكى، بعلاقته القوية وحبه للطيور والحيوانات بشكل عام، ويشارك من حين لآخر متابعيه وجمهوره عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بلقطات يظهر خلاله حبه للطيور التى يقوم بتربيتها، والتى اشتهر بترويجها وبناء صداقة بينهم.
وفى مقطع فيديو جديد نشره مكى عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر من خلاله وهو يروض "غراب"، حيث يأمره بالطيران والعودة وهو ما يقوم بتنفيذه الطير، وسرعان ما حصد الفيديو على عدد مشاهدات كبير من قبل متابعيه.
وعلى جانب آخر، يبدأ مكى تصوير أحداث الجزء السادس من مسلسله الكوميدى الشهير "الكبير أوى"، نهاية شهر أكتوبر الجارى، حيث تبنى الشركة المنتجة الديكور الرئيسى للعمل، استعدادًا لإنطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويشارك فى بطولة المسلسل، بجانب النجم أحمد مكى، نفس نجوم الأجزاء السابقة، منهم بيومى فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد الجندى.
جانب من الفيديو
ويعود مكى خلال الموسم التليفزيونونى الرمضانى المقبل من خلال هذا العمل، بعد النجاح الكبير الذى حققه خلال شهر رمضان الماضى بالجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، حيث جسد مكى شخصية ضابط الشرطة يوسف الرفاعى، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.