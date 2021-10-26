شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من زوجة أليك بالدوين على تسببه فى مقتل امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسرت هيلاريا بالدوين صمتها بشأن إطلاق النار العرضي على هالينا هاتشينز الذي تورط فيه زوجها أليك بالدوين.

وكتبت هيلاريا عبر حسابها على انستجرام، عن المحنة التي احلت بأسرتها، أثر اطلاق زوجها الممثل أليك بالدوين، النيران عن طريق الخطأ على امرأة عاملة في موقع تصوير فيلم "راست".



هيلاريا بالدوين

ونشرت قائلة: "قلبي مع هالينا، مع زوجها، مع ابنها، مع عائلاتهم وأقاربهم، ومع أليك، إنه أمر محزن للغاية، ولا توجد كلمات تعبر عن الصدمة والألم لمثل هذا الحادث المأساوي، مكسورة القلب".

فيما كشفت تقارير إخبارية حديثة، عن تفاصيل جديدة في قضية النجم العالمي أليك بالدوين وتسببه في قتل مديرة التصوير هالينا هتشيز خلال تصوير فيلم "RUST"، حيث أشارت إلى تنظيم طاقم التصوير للفيلم الذي كان يصور العمل احتجاجا علي الظروف وقضايا الإنتاج التي تضمنت مخاوف تتعلق بالسلامة، وذلك قبل ساعات من الحادث.

وبدأت الخلافات حول إنتاج فيلم "Rust" منذ البداية تقريبًا في أوائل أكتوبر، وبلغت ذروتها مع خروج سبعة من أفراد الطاقم قبل عدة ساعات من مقتل المصورة السينمائية هالينا هتشينز البالغة من العمر 42 عامًا، وفقا لموقع جلوبال نيوز.

وكان أفراد الطاقم قد أعربوا عن استيائهم من أمور تراوحت بين إجراءات السلامة إلى مساكنهم ، وفقًا لأحد الذين غادروا، وطلب أحدهم عدم الكشف عن هويته خوفًا من أن يؤدي رفع صوته إلى الإضرار بفرصه في الحصول على وظائف في المستقبل، و لم ترد شركة Rust Movie Productions على رسائل محاولة الحصول على تعليق.

وكان حرص المخرج جويل سوزا، الذي أصيب في واقعة إطلاق النار أيضًا، على تبرئه بالدوين من تهم القتل العمد في كواليس التصوير.