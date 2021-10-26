شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى ينتهى من تصوير "ليلة سقوط".. وصبا مبارك تقترب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررالمخرج ناجى طعمة تكثيف عدد ساعات تصوير مسلسله "ليلة سقوط"، حيث تصل عدد ساعات التصوير لـ 15 ساعة يوميا، وذلك من أجل الإنتهاء منه ودخوله غرف المونتاج استعداداً لعرضه، وانتهى بطل العمل طارق لطفى من تصوير كافة مشاهده ويتبقى مشاهد باسم ياخور والفنانة صبا مبارك.

مسلسل "ليلة سقوط"، من تـأليف مجدى صابر، وإخراج ناجى طعمة، ويشارك في بطولته بجانب النجم طارق لطفى عدد كبير من الفنانين منهم صبا مبارك، كنده حنا، باسم ياخور، أحمد صيام، وعدد كبير من الفنانين السوريين والعراقيين، ومن المقرر عرضه بداية عام 2022.

يشار إلى أن طارق لطفى، قدم العام الماضى مسلسل "القاهرة كابول" وعرض في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولة المسلسل خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، انتاج سينرجى .