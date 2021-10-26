شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء جلال تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها وابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة صفاء جلال جمهورها على الحالة الصحية لوالدتها بعد تعرضها أمس الاثنين لجلطة في القلب، قائلة في تصريحات لـ"الخليج 365":" الحمد لله حالتها حاليا مستقرة وتوجد في المنزل وتخضع لبروتوكول العلاج بناء على أمر الطبيب المعالج لها"، كما طمأنتهم أيضا على حالة ابنتها التي تعرضت مؤخرا لعملية في رجلها، وقالت "الحمد لله على كل حال وربنا يخليهم ويشفيهم" .

ونشرت الفنانة صفاء جلال صورتين لوالدتها وابنتها على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "الحمد لله علي كل حال أسبوع صعب جدًا أمي جلطة في القلب وقسطرة ودعامات في القلب، وكرما عملية في رجلها، ممكن تدعولهم ربنا يشفيهم ويقوموا بالسلامة".









واحتفلت الفنانة صفاء جلال، منذ عدة أشهر بعيد ميلادها السابع والأربعين، ونشرت صورة من احتفالها بعيد ميلادها، صحبتها بتعليق: "عيد ميلادى الـ47، الحمد لله على نعم ربنا الكتيرعليا، بحمد ربنا على نعمة الستر والصحة، بحمد ربنا على عيلتى الجميلة أمى وزوجى وبناتى واخواتى وأصحابى، ربنا يديم عليا نعمه الكتير وبحبكم من قلبى".