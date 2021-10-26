شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اضطرت أم كلثوم لارتداء نظارة مرصعة بالألماس؟..شاهد النظارة الأصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت السيدة أم كلثوم في السينما المصرية بعدة أفلام دون ارتداء نظارتها السوداء الشهيرة ، كما غنت الكثير من الحفلات بدونها ، ولكنها فجأة قررت ارتداء تلك النظارة الشهيرة التي مازالت موجودة بمتحفها في جزيرة المنيل .



نظارة كوكب الشرق مرصعة بالالماس

اضطرت كوكب الشرق أم كلثوم لارتداء النظارة السوداء بعد تغير شكلها بسبب بعض المشاكل فى الغدة الدرقية، والتى تركت أثرها على عينها، وأخرجتها نوعاً ما إلى الخارج وهذا ما يسمى بـ "جحوظ العين" ، لذلك اضطرت لارتداء النظارة ، لكنها اختارت موديلا وشكلا يليق بها ، وأصرت على أن تكون مرصعة بالألماس .



لماذا اضطرت كوكب الشرق لارتداء نظارة

أم كلثوم كونت أول تخت موسيقي لها في عام 1926، وكانت نقطة إنطلاقها عندما تعرفت على الشاعر (أحمد رامي) ثم الملحن (محمد القصبجي) لتصدر عام 1928 مونولوج (إن كنت أسامح وأنسى الآسية) والذي حقق لها شهرة كبيرة، لتشارك بصوتها في فيلم (أولاد الذوات) عام 1932، ثم إلتحقت بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934، وهي أول فنانة دخلت الإذاعة، وشاركت في عدة أفلام في الثلاثينيات والأربعينيات كان آخرها فيلم (فاطمة) عام 1947، لتتفرغ بعدها للغناء فقط، وبعد ثورة يوليو عام 1952، تم تكوين اللجنة الموسيقية العليا والتي كانت هي من أعضائها بجانب رياض السنباطي و الموسيقار محمد عبد الوهاب، تعتبر الستينيات من أبرز الفترات الفنية لأم كلثوم حيث أصدرت العديد من الأغنيات الناجحة منها (إنت عمري، الأطلال)، وقامت بغناء العديد من الأغنيات الوطنية بعد نكسة 1967 منها أغنية (أصبح عندي الآن بندقية)، ليبدأ إنتاجها الفني في التناقص في فترة السبعينيات بسبب معاناتها من إلتهاب الكلى حيث سافرت إلى لندن للعلاج، حتى وافتها المنية يوم 3 فبراير عام 1975، من أبرز أغنياتها (للصبر حدود، حب إيه، ألف ليلة وليلة).