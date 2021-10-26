صورة| أحدث ظهور لريهام حجاج على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ريهام حجاج جمهورها بصورة لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت ريهام على الصورة: "بمناسبة لسعة البرد اللي ابتدت تهل علينا في الشتاء بنبقى عايزين نقعد شوية في الشمس عشان تدفينا، وفي الصيف بنبعد عنها عشان متحرقناش مع إن هي هي نفس الشمس ما تغيرتش بس كل حاجة في الدنيا ممكن في وقت تنفعنا وفي وقت ليها وقتها الصح والمثل بيقول كل شيء في وقته حلو".

ومن جانب آخر عُرض للفنانة ريهام حجاج في السباق الرمضاني الماضي، مسلسل "وكل ما نفترق" مع النجوم: عمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وأحمد فهمي، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.