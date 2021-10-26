تكريم محمد عبدالرحمن في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن تكريم الفنان محمد عبد الرحمن في ختام دورته السادسة والتي ستقام في الفترة ما بين 6 وحتى 11 نوفمبر المقبل.

وتحمل هذه الدورة اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وأقيم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيلها، حضره رئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان محمد صبحي، ومؤسس ورئيس المهرجان مازن الغرباوي، والمدير العام للمهرجان إنجي البستاوي.

على جانب آخر، كشف محمد عبد الرحمن عن أحدث أعماله مسلسل "فيصل إكس ابو كليبس" إنتاج شركةThe Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production.

يذكر أن آخر أعمال محمد عبد الرحمن مسرحية" شمسية وأربع كراسي" التي عرضها خلال فترة الصيف في الساحل الشمالي.