"منبع البهجة والسعادة".. إلهام شاهين تهنئ هاني رمزي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على تقديم التهنئة للفنان هاني رمزي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت إلهام، صورة لرمزي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كل سنة وأنت طيب يا هاني يا فنان يا جميل يا منبع البهجة والسعادة.. ربنا يسعد قلبك ويزيدك نجاح".

هاني رمزي من مواليد 26 أكتوبر 1964، تخرج من كلية التجارة وحصل على درجة البكالوريوس، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1991، عمل مع الفنان محمد صبحي في فرقته وقدّم معه مسرحيتي "تخاريف" و"وجهة نظر".

واتجه هاني رمزي للسينما في أواخر التسعينيات، وقدّم عدة أدوار مساعدة في أفلام: "صعيدي في الجامعة الأمريكية، ناصر 56، والحب الأول"، ومنذ عام 2001 بدأ الحصول على أدوار البطولة في السينما والتليفزيون، ومن أشهر أفلامه: "جواز بقرار جمهوري، محامي خلع، غبي منه فيه، السيد أبو العربي وصل، عايز حقي، والرجل الغامض بسلامته" وغيرها.