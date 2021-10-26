كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 06:51 مساءً - وجهت الفنانة ” حلا شيحة ” رسالة إلى متابعيها في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام تحدثت من خلاله عن حسن المعاملة والأخلاق .
فكتبت حلا شيحة في منشورها : ” مهما تكون متعلم وبتفهم وكوول ومثقف غني أو حتى فقير أو فاكر نفسك إنك بتفهم في كل حاجة .. إزاي بتعامل الناس دا اللي بيبين إنت إيه فعلا ؟ .. عامل الناس كما تحب أن تعامَل ” .
وتابعت مستشهدة بحديث شريف : ” قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدّقون والمتفيهقون، قالوا: يارسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون .. رواه الترمذي ” .
وتفاعل المتابعون على المنشور الذين تساءل البعض منهم حول إن كانت ستتجه حلا شيحة إلى مجال الدعوة مثل زوجها الداعية الإسلامي ” معز مسعود ” والبعض الآخر تساءل عن إذا كانت تقصد أحد بهذه الرسالة فيما أشاد آخرون بما قالته .
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة جديدة من حلا شيحة .. والمتابعون هل قصدت أحد بها أم ستتجه إلى الدعوة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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