رسالة جديدة من حلا شيحة .. والمتابعون هل قصدت أحد بها أم ستتجه إلى الدعوة ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 06:51 مساءً - وجهت الفنانة ” حلا شيحة ” رسالة إلى متابعيها في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام تحدثت من خلاله عن حسن المعاملة والأخلاق .

فكتبت حلا شيحة في منشورها : ” مهما تكون متعلم وبتفهم وكوول ومثقف غني أو حتى فقير أو فاكر نفسك إنك بتفهم في كل حاجة .. إزاي بتعامل الناس دا اللي بيبين إنت إيه فعلا ؟ .. عامل الناس كما تحب أن تعامَل ” .

وتابعت مستشهدة بحديث شريف : ” قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدّقون والمتفيهقون، قالوا: يارسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون .. رواه الترمذي ” .

وتفاعل المتابعون على المنشور الذين تساءل البعض منهم حول إن كانت ستتجه حلا شيحة إلى مجال الدعوة مثل زوجها الداعية الإسلامي ” معز مسعود ” والبعض الآخر تساءل عن إذا كانت تقصد أحد بهذه الرسالة فيما أشاد آخرون بما قالته .