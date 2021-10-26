إلهام شاهين تكشف حادثة ضبط زوجها السابق في غرفة فنانة شهيرة.. لن تتوقع رد فعلها! – (تفاصيل مثيرة)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 05:44 مساءً - حالة من الجدل أثرتها الفنانة “إلهام شاهين” خلال الساعات القليلة الماضية وتصدرت محركات البحث عبر موقع جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها بشأن تبرعها بأعضائها بعد الموت مما جعل تصريحاتها القديمة تداول بين الجمهور مرة أخرى.

حيث كشفت الفنانة الهام شاهين العديد من أسرار حياتها الخاصة بها وروت تفاصيل ضبط زوجها في غرفة فنانة مصرية شهيرة وذلك خلال استضافتها في «برنامج السيرة» والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني ويذاع على شاشة قناة DMC الفضائية.

وأوضحت أيضا النجمه إلهام شاهين عن زيجاتها السابقة وعن سبب طلاقها من المنتج عادل حسني وقالت حيث قالت اتجوزت من عادل وكان فرق السن بينا 25 سنة كان عنده شركة سياحة عظيمة ومراكب سياحية فخمة وبعد مرور سنتين، جاء أحد الأشخاص وقال لي هو بينتج عادل حسني بينتج ساعتها قولت لا اكيد تشابه أسماء سألته وأنكر وقالي أنا عايز أخرجك من الوسط دة أقوم انا أدخله انتي بتهزري.

"انتي اطلقتي في الجوازه الأولانيه بسبب إنك غيرتي لما جوزك أنتج لـ سهير رمزي من غير ما يقولك"

النجمة إلهام شاهين بتحكي سبب طلاقها في أول جوازه ليها#السيرة pic.twitter.com/OELtfEz7Ub — dmctv (@dmctv) March 19, 2021

وكشفت أيضا قبل أن يتم نزول الفيلم في السينمات قام عادل بالف معها بالعربية طول الليل عشان مانتخنقش في البيت مكنش عارف يقولهالي أزاي وفي الأخر اعترف وقالى أنا انتجت الفيلم ده بسبب ضغط أصدقائي ودي أخر مرة.

سهير رمزي وإلهام شاهين

وفي أحد الأيام قرأت أن عادل ينتج فيلم أخر للفنانة سهير رمزي وعندما سألته لماذا لا تخبرني رد عليها لا مش هنتج أفلام تاني ولحظة وجودي في استوديو الأهرام جاء صحفي وكان يريد مقابلة معي وقال أنا حظي حلوة اوي ده انا لسة عامل موضوع من الدكتور عادل حسني في غرفة سهير رمزي فقت بالذهاب اليهم.

فتحت باب غرفة الفنانة سهير رمزي لأجد عادل حسني هناك حط أيده على بقي، وقالي أيوة أنا كداب وشوفي إنت عايزة إيه فطلبت منه الطلاق لأنه كان يحاول أن يبعدني عن الوسط الفني بينما كان يعمل فيه.

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من ناحية أخرى، تشارك إلهام شاهين لأول مرة كرئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية الكبري ضمن فعاليات الدورة السادسة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والتي كشفت إدارة المهرجان عن تفاصيلها قبل قليل خلال مؤتمر صحفي بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتتضمن قائمة لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، كل من الفنانة إلهام شاهين «رئيسًا»، والفنان الكويتي داود حسين، والمخرج الياباني Kakumoto atsushi، والمخرجة اليونانية Sissy PapathanasiouK، وكذلك الألباني Edond Xhumari.

كما تترأس الفنانة لقاء الخميسي، مسابقة لجنة تحكيم عروض المونودراما، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وتتضمن قائمة لجنة التحكيم والتي تأتي بعضوية الفنان العراقي جبار المشهداني، والفنان طارق صبري، ومن دولة كوسوفو Almaze Nura.

يُذكر أن المهرجان يكرم 9 شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية خلال حفل الافتتاح ستكرم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب من مصر، كما سيتم تكريم داود حسين من الكويت، وتكريم محمد سيف الأفخم من الإمارات باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تكريم مارك بيسون من “بلجيكا” باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

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