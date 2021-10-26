حقيقة إقتباس قصة مسلسل ” ياسمين صبري ” الجديد من حياتها الخاصة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 05:44 مساءً - بعد إعلان الفنانة ” ياسمين صبري ” عن تقديمها لمسلسل جديد بالموسم الرمضاني القادم 2022 ترددت أنباءا عن أن قصة المسلسل مقتبسة من حياتها الخاصة .

ونفت ياسمين صبري هذه الأنباء في تصريحات لها لبرنامج ” The Insider بالعربي ” مؤكدة على أن أحداث المسلسل غير مقتبسة من قصة حياتها ولا علاقة لها باختيار نجومه من الممثلين .

وأشارت ياسمين صبري إلى أن المسلسل ليس من تأليفها كما تردد أيضا في الآونة الأخيرة بل هو من فكرتها فقط فهي لم تدرس التأليف حتى تقوم بكتابة السيناريو والحوار .

فقالت : ” أنا كنت بعمل لقاء مع مجلة أمريكية والبعض نقل التصريحات بشكل خاطئ وغيرت معنى الكلام .. أنا طبعا مش بألّف لأني مدرستش التأليف ولا عندي الخبرة ” .

وتابعت : ” مسلسلي الجديد من فكرتي فقط والمؤلف هو محمد عبد المعطي .. المسلسل قصته حلوة أوي ومؤثرة جدا وإن شاء الله ينزل في رمضان 2022 ونشوف رأي الناس لأن ده أهم حاجة ” .