اتهام بالتحرش أمام الأطفال وتكذيب.. تفاصيل أزمة نهال القاضي وبطل "عفركوش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

اتهمت الفنانة نهال القاضي، زميلها أحمد سعد "ميشو" بطل مسرحية "عفركوش" التي تقدم على خشبة المسرح القومي للطفل، بالسب والقذف والتنمر باستخدام الإيحاءات الجنسية أمام الأطفال، وهو ما كذبه ميشو ورئيس البيت الفني للمسرح.

وقالت القاضي في شكوى تقدمت بها للنقابة إن بطل "عفركوش" وجه لها السباب وتنمر عليها مستخدمًا بعض الإيحاءات الجنسية، وتحرش بها لفظيا خلال المسرحية التي تعرض أمام الأطفال.

وأضافت أنها لم تنسحب من المسرحية لكن استُبعدت من غير إخطار رسمي، لأسباب كيدية لأنها قدمت شكوى ضد بطل العرض.

"ميشو" علّق على الاتهامات الموجهة إليه في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلا: "ما يحدث ما هو إلا شكاوى كيدية، وادعاء عار من الصحة، وللأسف لجأت الشاكية له، بعد إبعادها من العرض بسبب تعدد مشاكلها مع كافة العاملين بالعرض، بما فيهم الأطفال المشاركين بالمسرحية، وسبق لها إثارة المشاكل خلال تواجدها في مسرح الشباب، وتم أيضا إبعادها".

وأضاف: "من تقول إني قمت بتلك الأفعال، هي من حاولت التحرش بي، وقامت خلال العرض بجذب باروكة الشعر التي أرتديها، وكل ذلك مثبوت بشهادات الزملاء، وهنا لا أدافع عن نفسي، ولكني أقول حقائق، الحمد لله شاركت في أعمال عديدة في المسرح والأعمال الدرامية والسينما، وعملت مع قمم فنية منها الأستاذ عادل إمام، والمخرج خالد جلال، وأعرف أهمية المشاركة في مسرحية أطفال، ولهذا عن ثقة في عدالة مواقف النقابة، وأستعد للرد على الاتهامات بتقديم شكوى إلى النقيب الدكتور أشرف زكي، بعد لجوئها للتشهير بي، علما أني ما زلت أقف على خشبة المسرح لتقديم المسرحية، ولم أتلق أي استدعاء للتحقيق معي بخصوص ادعاءاتها".

من جهته، أجاب الدكتور إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، على سؤال "الخليج 365" عن الواقعة، وقال: "فضلت من جهتنا تحويل الأمر إلى النيابة الإدارية لحسم الأمر، وإغلاق الملف"، موضحا أن التحقيقات الداخلية، تؤكد عدم حقيقة الادعاءات.

مسرحية "عفركوش" للأطفال تتناول موضوع التفكك الأسري بشكل مبسط وكوميدي، ويجوب العرض كل محافظات مصر لنرى عاداتها وتقاليدها وفلكلورها بشكل معلوماتي يفيد الأطفال ويثقفهم.