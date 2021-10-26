موعد طرح أحدث أغاني فضل شاكر "قاعد مكانا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد الفنان فضل شاكر لطرح أحدث أغانيه "قاعد مكانا"، عبر قناته الرسمية في موقع "يوتيوب".

"قاعد مكانا" من كلمات أحمد المالكي وألحان إسلام زكي وتوزيع موسيقى إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

وقرر فضل شاكر طرح فيديو كليب الأغنية، في السادسة من مساء يوم الخميس 28 أكتوبر، وذلك بعد حوالي شهر من طرحه أغنية "فستان الحلوة"، التي وصل عدد مشاهداتها عبر موقع "يوتيوب"، إلى ما يزيد عن 2 مليون و500 ألف مشاهدة.

يذكر أن الفنان فضل شاكر طرح مؤخرا أكثر من أغنية منها، "فستان الحلوة" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل ومكس وماستر هاني محروس، و"عايشين ومش عايشين" من كلمات الشاعر رؤوف رأفت، ومن ألحان أحمد العمر، محمد الأيوبي، وتوزيع موسيقي ومكس وماستر عمرو الخضري، ‎إشراف عام اياد النقيب.